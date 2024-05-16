Кабмин забронировал от мобилизации работников Glovo и Favbet, - нардеп

Другой нардеп подтвердил, что приказ о бронировании этих компании существует.

Кабинет министров забронировал от мобилизации работников шести компаний, в частности, Glovo, букмекерскую контору, рекламное агентство и компанию с американскими владельцами.

Об этом свидетельствует приказ № 8572, который опубликовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в Telegram.

Согласно документу, от мобилизации забронировали:

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ООО Гловоапп Украина (Glovo);

ООО Фавбет Тек (вероятно, букмекерская контора Favbet);

ДА ССМ (рекламное агентство);

ООО Виза Украина (владельцы - компании из США);

ООО Агри Чейн (часть агрохолдинга Астарта);

ООО КОРТ 9 (разработка систем РЭБ и дронов).

Только одна из вышеупомянутых компаний в списке имеет связь с армией и может претендовать на бронирование.

"В целом я не против экономической блокировки. Деньги на содержание армии нам нужны. На всех совещаниях говорю Минстратегпрому: измените критерии! Предприятия, которые делают РЭБы и дроны, они априори не могут иметь ту историю, которую вы заложили в критериях!", - отметил Федиенко.

В то же время нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram заявил, что перепроверил подлинность этого документа. Несколько источников подтвердили, что соответствующий приказ о брони существует.

"К сожалению, это правда. Какая логика в этом - надо спрашивать тоже у госпожи первого вице-премьера/ Минэкономики. Наверное такая же как и в идее "кэшбэка за деньги налогоплательщиков". Просто скажу, что одно предприятие в этом списке из игорной сферы по статистике является одним из худших по налоговой нагрузке и очень большими вопросами от государства по уплате налогов за прошлые периоды. Поэтому тем более такое решение странное", - отметил Железняк.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

18 мая в Украине вступает в силу обновленный закон о мобилизации, который должен изменить подход к войне во всей Украине. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин ранее отметил, что со вступлением этого документа в силу "спокойной жизни", которой жила часть украинцев, "приходит конец".

Согласно новому закону, всем военнообязанным гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, нужно в течение двух месяцев обновить свои данные в ТЦК и СП. За нарушение правил воинского учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен.

Также 4 мая, в Украине вступили в действие нормы, которые меняют положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. В частности, отменяется статус "ограниченно годный", останутся только две категории - "годный" и "непригодный". В Минобороны отмечали, что фактически отменена индивидуальная оценка пригодности.

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