От домогательств фокусника пострадало 16 женщин.

Известного американского фокусника Дэвида Копперфилда, который ранее стал отцом, обвинили в сексуальных домогательствах. В насилии иллюзиониста с 1980-х по 2014 год обвиняет 16 женщин.

Издание The Guradian провело расследование, которое основывается на комментариях 100 человек и судебных и полицейских данных. Как установило издание, большинство пострадавших из-за насилия были несовершеннолетними на момент общения с Дэвидом Копперфилдом.

Газета указывает, что несколько лет назад фокусник заставил трех женщин употребить наркотики, а затем у них произошел половой акт. По словам пострадавших, они бы не согласились на сексуальную связь с Копперфилдом, если бы не употребляли до этого психотропы.

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"Я никогда бы не сказала об этом кому-то, если бы не была искренне и честно перед Богом убеждена, что в то время была под наркотиками", - заявила одна из женщин.

Кроме того, другие четыре женщины обвинили Дэвида в сексуальных домогательствах. Также они сообщили, что он заставлял их обольстительно прикасаться к нему во время выступлений на сцене. Трое пострадавших на момент инцидента были несовершеннолетними. Семья 15-летней девушки, которая находилась на сцене, заверила, что они видели, как фокусник касался ее груди.

В комментарии для The Guardian Фэллон Торнтон рассказала, что Копперфилд в 2014 году крепко сжал ее грудь прямо на сцене. Тогда женщина сразу обратилась в полицию, однако она убеждена, что ее заявление не рассматривали. Сами правоохранители указали, что закрыли дело из-за "недостатка доказательств".

Адвокаты иллюзиониста утверждают, что любые обвинения - это "абсолютная ложь". Полиция сообщила юристам звезды, что на видеозаписях выступления Дэвида и Фэллон не было видно, как фокусник касался ее груди.

Напомним, ранее актера Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальном насилии.

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