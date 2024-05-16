Украина имеет два "домашних задания", отметил ветеран.

Идет полномасштабная война в Украине, и чтобы не допустить стратегического превосходства России, украинской стороне нужны три составляющих - люди, фортификационные сооружения и оружие.

Стратегия украинцев - сдержать наступление противника, и продвижение захватчиков надо воспринимать как временные успехи, которые наши воины потом отыгрывают в обратном направлении, поделился мнением ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман в эфире канала "Эспрессо".

"...У нас есть два домашних задания, третье домашнее задание выполнили наши партнеры, речь идет о поставках оружия. Но это оружие не может быть поставлено сразу, оно должно поступать небольшими партиями. Потому что логистические возможности и пропускная способность тоже ограничена", - заявил он.

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Офицер подчеркнул, что Украина должна привлечь людей, которые могли бы использовать оружие. "То есть есть три составляющих - это оружие, люди и фортификации. Если это все удастся выполнить, то тактические продвижения со стороны врага кое-где будут, но стратегического преимущества россияне не достигнут", - пояснил эксперт.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

В мае российские оккупанты активизировали наступательные действия в Харьковской области и смогли взять под контроль ряд населенных пунктов. По мнению военного аналитика Майкла Кларка, основная цель противника в этом регионе - "перетянуть украинские силы из других мест".

16 мая в Харькове состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. Президент Владимир Зеленский сообщил, что после мероприятия, что в Харьковской области решили усилить подразделения Сил обороны нашего государства.

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