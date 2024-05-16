Они уверяют, что уничтожили 11 безэкипажных катеров.

Российские захватчики заявили об отбитии атаки безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины на оккупированный Крым.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что около 14:00 они обнаружили в западной части акватории Чёрного моря украинские безэкипажные катера, которые следовали в направлении Крыма.

Они уверяют, что уничтожили из штатного вооружения морской авиации Военно-морского флота 11 безэкипажных катеров.

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Украинские морские дроны: последние новости

В апреле Служба безопасности Украины сообщала, что за время полномасштабной войны украинские дроны поразили 11 российских кораблей, в том числе ракетоносители "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Также их применяли для повреждения Крымского моста.

На вооружении СБУ два типа дронов - Sea Baby и "Мамай". Украинские специалисты постоянно работают над их модернизацей.

В марте глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что россияне уже пытаются создать аналог украинского морского дрона. По его словам, они использовали подобный дрон лишь раз.

Недавно в сети опубликовали кадры испытания российского беспилотного катера-камикадзе. Его называют аналогом украинского дрона MAGURA V5, разработанного для Главного управления разведки Минобороны Украины.

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