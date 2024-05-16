Среди пострадавших - медики, водители и начальник МВА.

Российские оккупанты нанесли удары кассетными боеприпасами по одному из сел Волчанской громады, сейчас известно о пяти пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты варварски нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады. Посреди белого дня, когда от обстрелов спасаются десятки людей, работают волонтеры и гражданские экстренные службы", - отметил он.

По данным Синегубова, пять человек пострадали - двое медиков, двое водителей, получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации.

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Как известно, Волчанскую ГВА возглавляет Тамаз Гамбарашвили.

Наступление России на севере Харьковской области - что известно

10 мая российская армия пошла в наступление на севере Харьковской области. Оккупанты взяли под контроль несколько сел в приграничье. Основные усилия враг направляет на захват Волчанска.

Сообщалось о пребывании врага на северных окраинах города. Армия РФ бьет по Волчанску из различных видов оружия.

Сегодня в Генштабе заявили, что Вооруженные силы Украины сорвали планы российских оккупантов максимально углубиться в городскую застройку Волчанска и закрепиться там.

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