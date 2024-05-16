Артур Якубов был отцом троих детей.

В боях за Украину погиб имам одной из харьковских мечетей Артур Якубов. Об этом сообщается на странице Духовного управления мусульман Крыма в социальной сети Facebook.

Прощание с героем происходит сегодня, 16 мая. "В боях за родную Харьковщину погиб наш брат и товарищ, имам Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым Артур Якубов. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким Артура. У нашего брата осталась жена и трое детей", - говорится в сообщении.

О погибшем рассказал глава управления Айдер Рустемов. По его словам, 34-летний Якубов - отец троих детей, занимался волонтерством. Его дом, находившийся в одном из сел в окрестностях Харькова, разрушили оккупанты. Семью он эвакуировал за границу, а сам вернулся.

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"Будучи харьковчанином, имамом одной из харьковских мечетей, он увидел воочию вторжение рашистов и первые бои на харьковской окружной", - рассказал Рустемов.

Через некоторое время Якубов стал воспитателем и учителем школы в общине "Бирлик" в селе Чайки Киевской области, через год уволился из школы, потому что хотел быть "воином истины". "И он продолжил свой путь, не умерев, а покинув этот бренный мир с оружием в руках на харьковском направлении, защищая свою родную землю. Воины истины живы всегда и получают надел от своего Господа..." - написал Рустемов в Facebook.

Потери Украины на этой войне:

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Также УНИАН писал о гибели многократного чемпиона Украины по бодибилдингу и пауэрлифтингу Алексея Слющенко. Мужчина получил смертельное ранение, когда пытался вытащить своего раненого командира.

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