Перед тем, как браться за поиски, надо вспомнить, чем акула отличается от дельфинов.

Непростые логические загадки для детей и взрослых могут положительно повлиять на внимательность, а также помочь стать более собранными и научиться концентрировать внимание на каком-то конкретном объекте.

Есть такое свежее задание - надо среди большого количества дельфинов разыскать акулу всего за 9 секунд. Придется быть удивительно внимательными и вспомнить несколько деталей, которые помогут отличить этих обитателей морей и океанов друг от друга.

Очень важно не растеряться на первых секундах после начала поисков - нужно внимательно и без паники рассмотреть изображение. Спокойствие поможет вам быстрее найти акулу.

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Обращайте внимание именно на те детали, которые могут помочь вам отличить акулу от дельфина.

Правильный ответ таков - акула была почти по центру оптической головоломки. Ее можно легко отличить от дельфина, если обращать внимание на форму носа.

Интересная визуальная загадка уже опубликована в сети

Среди сотен тракторов надо найти тот, который можно назвать странным. С загадкой нужно справиться за 20 секунд. Чтобы победить, надо "включать" внимательность на максимум.

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