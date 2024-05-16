Следует вовремя найти акулу среди дельфинов / коллаж УНИАН с фото pixabay.com

Непростые логические загадки для детей и взрослых могут положительно повлиять на внимательность, а также помочь стать более собранными и научиться концентрировать внимание на каком-то конкретном объекте.

Есть такое свежее задание - надо среди большого количества дельфинов разыскать акулу всего за 9 секунд. Придется быть удивительно внимательными и вспомнить несколько деталей, которые помогут отличить этих обитателей морей и океанов друг от друга.

Очень важно не растеряться на первых секундах после начала поисков - нужно внимательно и без паники рассмотреть изображение. Спокойствие поможет вам быстрее найти акулу.

Видео дня

Обращайте внимание именно на те детали, которые могут помочь вам отличить акулу от дельфина.

Надо менее чем за 10 секунд разыскать акулу / коллаж УНИАН

Правильный ответ таков - акула была почти по центру оптической головоломки. Ее можно легко отличить от дельфина, если обращать внимание на форму носа.

Акула была недалеко от центра изображения / коллаж УНИАН

Интересная визуальная загадка уже опубликована в сети

Среди сотен тракторов надо найти тот, который можно назвать странным. С загадкой нужно справиться за 20 секунд. Чтобы победить, надо "включать" внимательность на максимум.

Вас также могут заинтересовать новости: