По его словам, неофициальную программу визита в Китай готовил Пекин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров случайно назвал Владимира Путина "ослом" лидера Китая Си Цзиньпина.

Во время общения с российскими пропагандистами на полях официальных встреч российской делегации с китайцами, Лавров заявил, что неофициальные нюансы программы визита ему неизвестны. По словам главы российского МИД, чаепитие и ужины организует китайская сторона.

"Гость - ишак хозяина. Вся программа зависит от их любезных предложений. Все зависит от хозяев, а мы - вежливые люди, в гостях тем более", - заявил Лавров.

Визит Путина в Китай

В четверг, 16 мая, диктатор Владимир Путин прилетел в Пекин на встречу с Си Цзиньпином. Цель визита - подчеркнуть тесные отношения лидеров и усилить поддержку Китаем экономики России во время войны.

Ранее УНИАН писал, что экономическая "дружба" Китая и России может всколыхнуть мир. Торговые связи между двумя странами укрепились, как и геополитические амбиции Пекина. Растущая зависимость Москвы от Китая не слишком беспокоит Кремль.

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