Дмитрий Шуров еще много лет назад пророчил Jerry Heil успех на сцене.

Известная украинская певица Jerry Heil, которая вместе с рэперкой Alyona Alyona представила Украину на "Евровидении-2024", поделилась смешным видео. Артистка опубликовала кадры с музыкантом Ріаnобой, настоящее имя которого Дмитрий Шуров.

В своем Instagram Jerry Heil показала фрагмент из шоу Х-фактор, в котором участвовала в 2018 году. Тогда Дмитрий Шуров был судьей проекта. Он еще пять лет назад предсказывал певице успех на сцене. Музыкант сказал Jerry Heil: "Я тебе желаю, чтобы все у тебя сложилось. Я, конечно, хочу видеть тебя с твоими "уууууууу" и "папапа".

Архивные кадры артистка соединила с фрагментом своего выступления на Евровидении.

"Я человек ответственный: Ріаnобой сказал, что хочет видеть меня на сцене с моими "ууууу" - я пошла выполнять. Заняло немножко времени, но оно того стоило!" - написала звезда под видео.

Реакция поклонников

"Какие у нас талантливые люди... Яна, вы невероятная, за короткое время такие успехи. Горжусь, что родилась в Украине"

"Ты молодец! Очень классно, что тебя заметили, и ты смогла раскрыться. Нравится твоя личность и творчество"

"С самого начала карьеры Яны знал, что она достигнет своего. Таланты не должны быть в тени. Украинской музыки не может быть много"

К слову, Jerry Heil и Alyona Alyona достойно представили Украину Евровидении с песней "Teresa & Maria". Дуэт завоевал третье место на конкурсе.

Напомним, ранее Jerry Heil ответила, что означали огни во время выступления на "Евровидении-2024".

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