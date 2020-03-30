Во Львове с сегодняшнего дня начнут массовое тестирование на коронавирус: кого проверят первыми
Во Львове с сегодняшнего дня начинают массовое тестирование на коронавирус.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает пресс-служба мэрии.
По его словам, экспресс-тестами будут тестировать водителей общественного транспорта, медиков, а также социальных работников.
"Мы договорились на 5 наших швейных предприятиях, они шьют защитные костюмы, маски, очки у нас есть. возможно, что-то еще придет по государственной линии", - сказал он.
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"Мы сегодня начинаем теми экспресс-тестами тестировать наших водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, тех, кто работает в Ночлежке (центре содержания бездомных граждан - УНИАН), социальных работников, которые ходят к людям, которые дома. Нам важно, чтобы система работала и те люди, которые обеспечивают обслуживание, были здоровыми. Конечно, тестирование должны проходить также медицинские работники, чтобы мы своевременно это проявлять. Потому что сегодня каждый врач и каждая медсестра - это наш золотой запас. Также те люди, которые обслуживают жизнь города - дворники, водители и тому подобное", - сказал Садовый.
В мэрии уточнили, что тестирование будут проводить с помощью экспресс-тестов, которые город закупил за средства благотворителей. Сегодня будут тестировать водителей трамваев и троллейбусов, завтра - еще водителей АТП-1. Также сегодня будут тестировать работников социальных служб и медиков.
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