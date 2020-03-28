В Тернопольской области еще три человека заболели СOVID-19, в том числе двое детей

По состоянию на 17 часов 28 марта в Тернопольской городской детской больнице находятся 6 пациентов с COVID-19.

В Тернопольской области еще три человека заболели СOVID-19: женщина и двое е’ детей 13 и 14 лет.

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Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook. Отмечается, что по состоянию на 17 часов 28 марта во Тернопольской городской детской больнице находятся 6 пациентов с COVID-19.

«Сегодня COVID-19 подтвердили еще у двух детей и мамы из Монастыриского района. Они находятся в инфекционном отделении. Детям 13 и 14 лет, их состояние средне-тяжелое, состояние мамы - относительно-удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в инфекционном отделении находятся ребенок 11 лет и его мама из Монастыриского района. Состояние больных - относительно-удовлетворительное.

В то же время, по данным штаба, в реанимационном отделении Тернопольской городской детской больницы проходит лечение полуторагодовалый ребенок из Кременецкого района.

«У него подтвердили COVID-19. Состояние ребенка – тяжелое-стабильное, подтверждена пневмония. Предположительный источник заражения - родственник, который вернулся из Польши», - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области по состоянию на утро 28 марта зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, один из них летальный.

В Украине на сегодняшний день 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели.