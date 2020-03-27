На въездах в Хмельницкий появятся пять блокпостов – мэр

Также правоохранители усилят патрулирование на улицах города.

С понедельника, 30 марта, на въездах в Хмельницкий начнут работу пять блокпостов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в видеообращении заявил мэр Хмельницкого Александр Симчишин

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«Фактически, это будут контрольно-пропускные пункты. Мы планируем останавливать каждое транспортное средство, чтобы максимально уберечь и ограничить горожан (от распространения коронавируса COVID-19 - УНИАН). Поэтому, если жители области просто так хотят приехать в Хмельницкий, советую отказаться, поскольку въезд будет ограничен», - сказал он.

Также, по словам мэра, на улицах областного центра будет усилено патрулирование с участием муниципальной дружины, полиции и нацгвардейцев.

«Они будут проводить информационно-разъяснительную работу, чтобы людей на улицах стало меньше», - подчеркнул градоначальник.

По данным пресс-службы Хмельницкой ОГА, по состоянию на 15:00 27 марта в области насчитывалось 6 человек с подозрением на коронавирус. Больных COVID-19 не зафиксировано.