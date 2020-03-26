Стало известно, как собираются хоронить умерших от коронавируса киевлян

Захоронения рекомендуют проводить в патологоанатомических мешках.

Производить захоронения умерших от коронавируса жителей столицы рекомендуется в патологоанатомических мешках.

Как пишет "Апостроф", об этом идет речь в протоколе Специальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

"Захоронения умерших от острой респираторной болезни COVID-19…проводить в патологоанатомических мешках", - сказано в документе.

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Указывается, что данная норма установлена на постоянной основе. Данное решение комиссия утвердила на заседании 23 марта.

Как сообщал УНИАН, по информации столичного мэра Виталия Кличко, число киевлян, у которых подтвердили коронавирус, достигло 40. Всего в Украине коронавирус подтвержден у 156 человек, пять человек умерли.

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