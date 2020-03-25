Количество украинцев, лечащихся за границей от коронавируса, возросло до 20 человек

Количество украинцев на карантине увеличилось до 160.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что количество украинцев, которые лечатся за границей от коронавируса, возросло с 18 до 20 человек.

Об этом говорится в оперативной информации МИД о коронавирусе по состоянию на 20:00 25 марта.

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В частности, 20 украинцев проходят лечение в таких странах: пятеро - в Германии, четверо - в Доминиканской Республике, по два - в Италии, Польше, ОАЭ, и по одному - в Испании, Нидерландах, США, Нигерии и на Сейшельских островах.

Также количество соотечественников, находящихся на карантине, увеличилось с 152 до 160 человек. В этой связи речь идет о таких странах: 106 в Польше, 16 в Бразилии, 8 во Вьетнаме, 8 в Нигерии, 7 в Германии, трое - в Объединенных Арабских Эмиратах, двое - в Соединенных штатах Америки, двое - в Австралии, двое - в Молдове, по одному - в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и Бельгии.

Неизменным остается количество украинцев, которые выздоровели (всего шесть): четверо - в Японии, один - в Италии и один - в Польше.

Кроме того, трое украинцев умерли в Италии.

По состоянию на 25 марта, в Украину уже вернулись 82 тысячи 804 украинца.

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