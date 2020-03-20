Экспресс-тесты на COVID-19 можно использовать только на 7-8 день потенциального инфицирования - Минздрав

В среднем быстрый тест является достоверным на 86%.

Быстрые тесты для выявления коронавируса нужно использовать только на 7-8-й день после потенциально возможного инфицирования.

Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на онлайн-брифинге для иностранного дипломатического корпуса.

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"Использование быстрых тестов возможно как дома, так и в учреждениях. И в настоящее время они доступны на европейском рынке, в ближайшие дни они будут доступны и на украинском рынке", - сказал он.

При этом Кузин подчеркнул, что есть определенные ограничения по использованию таких тестов.

"И первое ограничение состоит в том, что его надо использовать только на 7-8-й день после потенциально возможного инфицирования. Таким образом, если вы используете его до этого периода, он может быть ложным негативным", - пояснил он.

Кузин добавил, что в среднем быстрый тест является достоверным на 86%.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

17 марта у первого больного COVID-19 в Черновицкой области был получен первый отрицательный тест на болезнь.

Сегодня, 20 марта, президент Владимир Зеленский заявил, что второй тест на коронавирус также оказался отрицательным.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусом в 6 областях и в Киеве: Черновицкая - 15 человек (1 умер), Киев - 3 человека, Днепропетровская - 2 человека, Житомирская - 2 человека (1 умер), Киевская - 2 человека, Донецкая - 1 человек и Ивано-Франковская - 1 человек (умер).