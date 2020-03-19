В Ивано-Франковской области число пациентов с подозрением на коронавирус возросло до 12

Медики ожидают результаты анализов, которые отправили в Киев.

В Ивано-Франковской области на сегодня количество пациентов с подозрением на коронавирус возросло до 12.

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Об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

По его словам, по состоянию на 14 часов, в Ивано-Франковской области 12 случаев с подозрением на коронавирусной инфекции, медики ожидают результаты анализов, которые отправили в Киев.

Федоров отметил, что до конца дня также должны быть результаты анализов на коронавирус 56-летней женщины, которая умерла 17 марта в областной инфекционной больнице.

«В настоящее время в Киевском лабораторном центре еще происходит исследования биоматериалов. К концу дня мы проинформируем жителей Прикарпатья о результатах», - сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в областной клинической больнице скончалась 56-летняя женщина, у которой подозревают коронавирус. По состоянию на 18 марта, в инфекционной больнице находилось 9 больных с подозрением на эту инфекцию.