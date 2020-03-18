Депутат рассказал о проверке на коронавирус в парламенте

Членов комитета ВР по вопросам экологической политики проверяли на коронавирус в связи с выявлением коронавируса у депутата Шахова.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский рассказал о проверке на коронавирус в парламенте.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

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Мариковский рассказал, что сегодня сдавал тест на коронавирус. "Единственное, что 3-5 дней до результатов. Там обычные тесты, не экспресс-тесты ... Там порекомендовали, что тесты лучше не проходить тем, у кого нет симптомов", - сказал он.

На вопрос, многие ли депутаты из его комитета пришли на проверку, Мариковский объяснил, что им было назначен разное время, чтобы не образовывалось скопления людей.

"Я не знаю, сколько всего депутатов. Я сегодня одного только видел. Но там и члены Секретариата комитета были, и я видел депутатов от группы "Довира", которые также там стояли", - рассказал парламентарий.

Он уточнил, что речь идет о поликлинике парламента на ул. Шелковичной, 4. "Там и представители Минздрава были", - добавил Мариковский.

Также на вопрос, нужно ли было платить за тест, он отметил, что это было бесплатно. "У нас есть какое-то внутреннее обеспечение", - сказал он и отметил, что речь идет об анализе по мазку.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, на наличие коронавируса проверяли народных депутатов, в частности, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования. Проверку депутаты проходили потому, что на заседании комитета присутствовал народный депутат Сергей Шахов (группа "Довира"), у которого после возвращения из-за границы обнаружен коронавирус.

В комментарии УНИАН заместитель председателя комитета, депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский на вопрос, обращались ли к нему относительно проверки на коронавирус в связи с ситуацией с Шаховым, ответил: "Мы идем уже, нас организовали. У нас есть санчасть, - и мы едем туда уже ". На уточнение, идет ли речь о всех членах комитета, он сказал: "Весь комитет же - кто разъехался, кто-то еще что-то. Кто может организоваться - идет сейчас сдавать экспресс-тест". По словам Мариковского, речь идет о части членов комитета, но точное их количество он не знает.

В состав этого комитета, кроме Шахова и Мариковского, входят Зиновий Андреевич, Олег Бондаренко, Андрей Задорожный, Елена Криворучкина, Игорь Кривошеев, Кирилл Нестеренко, Юлия Овчинникова, Эдуард Прощук, Павел Якименко ("Слуга народа"), Леся Василенко ("Голос"), Степан Ивахив (группа "За будущее"), Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), Александр Фельдман ( "Оппозиционная платформа - За жизнь") и Антон Яценко (группа "За будущее").