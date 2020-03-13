Во Львовской области с подозрением на коронавирус госпитализирован мужчина, прибывший из Италии
13:15, 13 марта 2020Страна
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Мужчину с симптомами ОРЗ доставили во львовскую больницу.
Во Львове мужчину обследуют и установят диагноз / фото УНИАН
Житель города Каменка-Бугская Львовской области, который прибыл из Италии, госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщается на сайте Каменка-Бугской объединенной территориальной громады.
Отмечается, что мужчина с симптомами острого респираторного заболевания 12 марта обратился к семейному врачу г. Каменка-Бугская. В ходе обследования выяснилось, что больной прибыл из Италии.
«Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную коронавирусом, больного госпитализировали специализированным медицинским транспортом во Львов для обследования и установления диагноза», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Украине подтверждены три случая инфицирования коронавирусом, два из них – в Черновицкой области, один – в Житомирской.
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