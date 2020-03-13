Во Львовской области с подозрением на коронавирус госпитализирован мужчина, прибывший из Италии

Мужчину с симптомами ОРЗ доставили во львовскую больницу.

Житель города Каменка-Бугская Львовской области, который прибыл из Италии, госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщается на сайте Каменка-Бугской объединенной территориальной громады.

Отмечается, что мужчина с симптомами острого респираторного заболевания 12 марта обратился к семейному врачу г. Каменка-Бугская. В ходе обследования выяснилось, что больной прибыл из Италии.

«Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную коронавирусом, больного госпитализировали специализированным медицинским транспортом во Львов для обследования и установления диагноза», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Украине подтверждены три случая инфицирования коронавирусом, два из них – в Черновицкой области, один – в Житомирской.