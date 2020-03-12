Еще один украинец госпитализирован с подозрением на коронавирус

По словам Ляшко, это пожилой человек.

В Украине на наличие коронавирусной инфекции проверяют человека, который вернулся из Польши и уже болеет пневмонией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на брифинге.

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"Сегодня нам сообщили об одном случае с человеком, приехавшим из Польши. У него сейчас уже есть пневмония, с ним работают, отобрали образцы на исследование", - сказал Ляшко.

По его словам, это пожилой человек. "Это группа риска. Поэтому мы будем отслеживать эту динамику. Это новое подозрение, которое исследуется, наиболее свежая, самая актуальная и наиболее вероятна о том, что, возможно, случай будет коронавирусной болезни COVID-19", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Черновцах был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали мужчину.

11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В том числе, планируется введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.