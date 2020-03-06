"Температура повышается и падает": в Черновцах рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом украинца

Состояние инфицированного коронавирусом жителя Черновцов является стабильным.

Состояние здоровья жителя Черновцов, у которого официально подтвержден случай коронавируса, является стабильным и не ухудшается.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил сегодня на брифинге.

«Состояние его стабильное, оно не ухудшилось. При этом, сохраняет симптоматику и имеет в разные промежутки суток разные температурные показатели: температура то повышается, то спадает», – сообщил чиновник.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.

С 6 до 22 марта включительно во всех учебных заведениях Черновицкой области объявлен карантин в связи с подтвержденным случаем коронавируса.