В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Образовательный процесс приостановлен частично в 9 учебных заведениях, в 56 заведениях занятия возобновлены.

В столице за 8-ю неделю 2020 года зарегистрирован 14591 больной гриппом и ОРВИ, что на 4,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Снижение заболеваемости произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, заболели 9 тыс. 233 ребенка (снижение на 4,4%) и 5 тыс. 358 взрослых (снижение на 5,8%).

В структуре заболеваемости дети составляют 63,3%, а на предыдущей неделе - 62,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 12,7% - зарегистрировано 4122 случая.

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В медицинские учреждения за 8-ю неделю госпитализированы 246 человек, из них 170 - дети.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер", - отметили в КГГА.

По информации Департамента образования и науки, в настоящее время в Киеве образовательный процесс приостановлен частично в 9 учебных заведениях, в 56 учебных заведениях образовательный процесс возобновлен.

С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51481 человека.

Как сообщал УНИАН, за 7-ю неделю 2020 года в Киеве наблюдался незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ было зарегистрировано 15 340 больных гриппом и ОРВИ, что на 0,9 % больше по сравнению с предыдущей неделей. Образовательный процесс был приостановлен в 78 столичных школах полностью и в 23 школах частично.