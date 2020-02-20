Скалецкая заявила, что присоединится к эвакуированным из Китая людям на время обсервации

По словам министра здравоохранения, она надеется, что ее присутствие успокоит как тех, кто проживает в Новых Санжарах, так остальную страну.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к эвакуированным людям в обсервации и пробудет с ними 14 дней.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу последующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях", - сказала она.

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По словам министра, она надеется, что ее присутствие успокоит как тех, кто проживает в Новых Санжарах, так остальную страну.

"То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас выразить им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели ради безопасности нас всех. Надеюсь, что мое персональное поведение будет способствовать усмирению ситуации и примирению", - отметила глава Минздрава.

Скалецкая также поблагодарила экипаж самолета, медиков и всю команду сопровождения, "которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции".

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители с утра протестуют против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета - 22 члена экипажа и сопровождающего медперсонала, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

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В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо протестующих людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего прибыло семь автобусов.

Эвакуированы в течение 14 дней люди будут находиться в санатории в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах получили тяжелые ранения более 10 полицейских.