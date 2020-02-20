Украина готова к возможному выявлению коронавируса у эвакуированных из Китая людей - Радуцкий

Также председатель профильного комитета Верховной Рады уверяет, что тест-систем в Украине "столько, сколько нужно для того, чтобы бороться с первой волной".

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий уверяет, что Украина готова к возможному выявлению коронавируса в эвакуированных из Китая граждан.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Украина к тому, что за 14-дневный срок обсервации в эвакуированных украинцев могут обнаружить инфекцию коронавируса.

"Украина готова. Мы имеем 5 тыс. 700, больше коек первого резерва. Есть второй резерв и третий резерв. Это кровати, оснащенные всем необходимым. И они готовы именно за стандартами ВОЗ для приема больных. Все может быть", - сказал Радуцкий.

На вопрос, сколько в Украине тест-систем, он ответил, что "их столько, сколько нужно для того, чтобы бороться с первой волной".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, в 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь» на дозаправку, после чего вылетел в Харьков. Из Харькова эвакуированные люди будут доставлены на территорию медицинского центра «Новые Санжары».

В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, они заблокировали дорогу межрегионального значения.