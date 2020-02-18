Аваков рассказал, куда прилетит самолет с украинцами из китайского Уханя

Глава МВД Арсен Аваков заверил, что нет оснований для переживаний у граждан страны.

Самолет с гражданами Украины из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19, прилетит в один их аэропортов страны.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 17 февраля, вечером.

"Куда приедет самолет? Самолет приедет в один из аэропортов страны. Таких аэропортов мы рассматриваем несколько, которые расположены непосредственно с теми базами, на которых мы планируем разместить наших людей, которые прилетят. Правительство рассматривало порядка 12 таких проектов, и у нас сейчас есть несколько вариантов резервных, на одном из которых будет принято решение разместить наших людей", - отметил министр.

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Аваков заверил, что нет оснований для переживаний у граждан страны.

Кроме того, министр уточнил подробности эвакуации вместе с украинцами иностранных граждан.

"К нам обратились несколько государств для того, чтобы мы помогли вывести их граждан, поскольку у них нет рейса, или он был, теперь его нет. И министр иностранных дел вел с ними переговоры, и мы видим такую возможность (для эвакуации иностранных граждан - УНИАН), так как у нас самолет будет иметь некоторые свободные места. Мы возьмем несколько человек на борт. Это будут граждане нескольких стран, у нас есть заявки из огромного количества стран, в том числе гражданин Российской федерации, и я это полностью поддерживаю, потому что российский самолет перед этим забрал нашего украинца. Белорус, немец, один представитель Нидерландов, Чехии, Коста Рика, Аргентина и т. д.", - рассказал глава МВД.

Аваков подчеркнул, что каждый из этих граждан будет также проходить контроль и должен будет подписать документы о своем согласии на обсервацию.

"И за всю эту услугу, в отличие от граждан Украины, иностранные государства заплатят", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, самолет для эвакуации вылетит во вторник, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля.