Тодуров прооперировал актера, сыгравшего его тезку-сепаратиста в фильме Супрун (видео)

Ленту "Наши котики" продюсировала бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров прооперировал актера, сыгравшего тезку-сепаратиста в фильме "Наши котики", которого в фильме звали Борисом Михайловичем Тодуровым. Актера уже выписали.

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"Превратности судьбы", - прокомментировал кардиохирург Тодуров эту историю в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Ленту "Наши котики" продюсировала бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун. Фильм - об украинских воинах, в котором появился отрицательный персонаж, его назвали "в честь" ее ярого оппонента относительно медицинской реформы Бориса Тодурова.

Ранее Тодуров заявлял, что страховая медицина может обеспечить украинцам довольно высокий уровень медицинского обслуживания. Вместе с тем в нынешних условиях в Украине большую часть медучреждений, по его словам, следовало бы оставить в государственной собственности.