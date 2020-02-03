Страховая медицина в Украине: директор Института сердца высказал свои опасения

По мнению специалиста, 80% медучреждений стоит оставить в государственной собственности.

Страховая медицина может обеспечить украинцам довольно высокий уровень медицинского обслуживания. Вместе с тем в нынешних условиях в Украине большую часть медучреждений следовало бы оставить в государственной собственности.

Такое мнение в интервью 112-Украина высказал генеральный директор Института сердца Борис Тодуров.

Читайте такжеCтраховая отрасль потеряла более $70 миллиардов от природных катастроф в 2019 году«Насколько хватит бюджетных денег при страховой системе для того, чтобы обеспечить социально необеспеченные слои населения: детей, пенсионеров, инвалидов – это большой вопрос. Хватит ли сегодня бюджетных денег для того, чтобы застраховать хотя бы на какой-то минимум те 60%, наверное, населения Украины, которые не смогут заработать себе на страховые выплаты?... Как по мне, на сегодня это возможно, частично, и я бы сохранил большую часть государственных клиник в государственной собственности», – отметил он.

По его мнению, любая частная клиника ставит своей целью зарабатывание денег: «Частные клиники не будут брать тяжелых больных, на которых нужны большие расходы… Поэтому мое личное мнение: правильное соотношение государственных и частных клиник на сегодня – 80% государственных и 20% частных».

Ранее УНИАН сообщал, что уже в 2020 году украинцы смогут получить на обсуждение законопроект о модели страхового медицинского обеспечения.