Украинцев после эвакуации из Китая разместят на 14-дневный карантин – Минздрав

Гражданам, которые не захотят подписать согласие на карантин, будет отказано в эвакуации.

Украинцев, которых планируют эвакуировать из китайского города Ухань провинции Хубэй, разместят на 14-дневный карантин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга.

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"Продолжается процесс налаживания механизма вывоза граждан Украины из города Ухань провинции Хубэй. По самым оптимистическим данным, рейс состоится завтра, и сейчас согласовываются детали. На данный момент пока нет детальной информации относительно места эвакуации, техническое руководство по этому процессу еще находится в процессе согласования", - сообщил он.

По словам Кузина, для всех лиц, которых эвакуируют, будут применены карантинные мероприятия в течение 14 дней в определенных заведениях.

"Сейчас Минздраву предложено две локации, которые отрабатываются. Это не учреждения здравоохранения, это заведения санаторно-курортного типа. После того как будет изучена возможность переоборудования этих учреждений во временную обсерваторию, будет определена финальная локация... Также есть предложения со стороны Министерства обороны, но они еще рассматриваются. Это такая возможная третья локация", - уточнил он.

Он добавил, что речь идет о локации заведений в Киевской области.

Кузин также уточнил, что тем гражданам, которые не захотят подписать согласие на 14-дневный карантин, будет отказано в эвакуации. Уже разработана форма согласия, которая уже доведена до сведения тех украинцев, которые изъявили желание на эвакуацию. В настоящее время уже 51 человек подтвердил готовность подписать согласие, в том числе один ребенок.

Он отметил, что эвакуация планируется 11 февраля 2020 года, но более точная информация появится сегодня после 17.30.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.