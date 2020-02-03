В Запорожье из-за гриппа приостановили занятия в школах

Также в регионе из-за гриппа и ОРВИ отменены занятия в школах Бердянска и Мелитополя.

В Запорожье с завтрашнего дня, 4 февраля, все школы, а также группы некоторых детских садов закрыты на карантин в связи с увеличением количества случаев заболевания гриппом и острыми вирусными инфекциями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского головы Запорожья Владимира Буряка.

Распоряжение о приостановлении учебного процесса во всех школах города сегодня, 3 февраля, подписал мэр Запорожья Буряк.

Как сообщают в пресс-службе, это связано с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ до 13,7% (с 8,4% по состоянию на прошлый понедельник). В распоряжении Буряка указано, что карантин будет действовать до снижения уровня заболеваемости.

Также на сегодняшний день на карантин закрыты все школы Мелитополя и Бердянска – всего в этих городах, а также областном центре на сегодня приостановлен учебный процесс в 102 школах и 57 группах в детских садах.