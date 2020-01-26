В Украине пока не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом - Минздрав

В Минздраве уверяют - украинские медики обладают технологиями для лечения болезни, если она будет обнаружена.

Сейчас в Украине не зафиксировано заражение смертельно опасным коронавирусом 2019 nCoV. Обнаруженные подозрительные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

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Об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Глава государства заслушал руководство Минздрава по ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая.

По словам министра здравоохранения, для контроля над ситуацией постоянно работает оперативный штаб. Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, пограничных служб и лабораторий.

«Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневная», - отметила Зоряна Скалецкая.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о налаженной коммуникации с пограничниками, в частности в аэропортах. Подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров.

Он также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.

«Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания», - отметил замминистра.

Напомним, в Китае по состоянию на начало суток зафиксировано 1975 случаев заражения коронавируса 2019-nCoV. Число погибших от пневмонии достигло 56 человек.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Вирус распространился в ряд стран Азии, попал во Францию, США и Канаду. 24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлены три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.