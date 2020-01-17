Ведущая Алла Мазур рассказала о борьбе с раком (фото)

Ведущая призвала регулярно проверяться на рак и не паниковать, если диагноз подтвердился.

Известная украинская телеведущая Алла Мазур впервые рассказала о своей борьбе с онкозаболеванием.

Как написала ведущая канала "1+1" на своей странице в Facebook, она уже перенесла четыре курса химиотерапии, впереди еще несколько и операция.

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"Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хоть сил еще немного. Побочные эффекты - традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий и операция", – отметила Мазур.

Она призвала регулярно проверяться на рак и не паниковать. А диагноз лучше всего проверять в нескольких местах.

"Чем раньше начать борьбу - тем больше шансов на скорейшее выздоровление. В этом случае - точно стоит довериться официальной медицине, считаю я. И верю, что таки смогу сообщить вам финальную хорошую новость", – уверена Мазур.

Также ведущая поблагодарила всех за поддержку.

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что у известной украинской телеведущей Аллы Мазур обнаружили рак.