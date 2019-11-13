У известной украинской телеведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Ведущая призналась, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Телеведущая ТСН.Тиждень на телеканале "1+1" Алла Мазур сообщила о своей тяжелой болезни.

"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я - начинаю бороться", - написала ведущая на своей странице в Facebook.

Алла Мазур отметила, что сначала не хотела рассказывать публично о своей болезни.

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"Мы должны изменить отношение к онкозаболеваниям в обществе. Научиться говорить о них открыто и спокойно. И с уровня трагедии - переводить на уровень проблемы. Которую можно решить. Потому что это, конечно, не насморк. Но давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим - во многих случаях. Главное - обнаружить вовремя. Поэтому решила рассказать вам", - написала телеведущая.

"Благодарна себе, что таки нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию: выполнив международный протокол. Благодарна за помощь моей семье, моим друзьям, моим коллегам из ТСН, готовым подставить плечо в трудную минуту. Надеюсь на деликатность коллег из других изданий. И рассказываю, чтобы вдохновить каждую украинскую женщину - особенно после 45-ти - проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. И сделать это безотлагательно. Относиться к себе внимательно. Находить время - и проверяться. Желательно - несколькими способами. И даже в нескольких учреждениях. Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают", - отмечает Мазур.

Ранее известная украинская журналистка, ведущая и блогер Янина Соколова рассказала, что поборола рак.