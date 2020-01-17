В декабре в Украине было зарегистрировано 1,6 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции

Самым распространенным путем инфицирования ВИЧ по состоянию на 1 ноября 2019 года остается половой путь передачи инфекции.

В декабре 2019 года в Украине официально зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции. Еще у 509 украинцев врачи диагностировали СПИД, из которых из-за опасной болезни умерли 228 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Как сообщают в Центре, в последний месяц прошлого года среди самых распространенных путей инфицирования ВИЧ был гетеросексуальный. Им подхватили болезнь 1 118 граждан. На втором месте - парентеральный (инъекционно, через кровь и другие биологические жидкости), которым инфицировалось 426 украинцев. Далее в перечне вертикальный (от матери к плоду через плаценту) - 226 человек, гомосексуальный - 36 украинцев и неизвестный - 7 граждан.

Читайте такжеВ Украине более 70 тысяч больных ВИЧ не знают о своем статусе – Розенко

"В мире число новых случаев инфицирования ВИЧ и число смертей от СПИДа за последние годы сократилось, а количество людей, получающих лечение, увеличилось. Тем не менее, остаются проблемы, препятствующие глобальному успеху в борьбе с ВИЧ/СПИДом. В частности, много людей, которые имеют высокий риск инфицирования ВИЧ, ограничены в доступе к профилактике. А люди, которые живут с ВИЧ, недостаточно охвачены лечением и уходом. В целом, с начала эпидемии, в мире 74,9 млн инфицировались ВИЧ и 32 млн умерли от болезней, вызванных СПИДом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Минздраве отметили, что самым распространенным путем инфицирования ВИЧ по состоянию на 1 ноября 2019 года остается половой путь передачи инфекции. Поэтому отмечается, что вовремя диагностированная болезнь и начало ее лечения может предотвратить трагедию.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время осуществляется Стратегии противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДУ, туберкулезу и вирусным гепатитам, которая должна минимизировать заболеваемость и смертность по причине этих болезней, а также повысить уровень осведомленности населения относительно этой проблемы. Будет действовать эта стратегия до 2023 года.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года в Украине официально зарегистрировано 1 330 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией (без учета данных АР Крым с 2014 года и частей территорий Донецкой и Луганской областей с 2015 года) и 2 067 случаев заболевания туберкулезом.