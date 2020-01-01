В Чернигове трое людей на новый год попали в реанимацию с ботулизмом

Состояние пациентов - средней тяжести.

В Чернигове зарегистрировано три случая заболевания ботулизмом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области.

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По информации Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 31 декабря 2019 года в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2 госпитализированы трое жителей Чернигова.

Диагноз «ботулизм» установлен клинически, сейчас все находятся в реанимации. Состояние пациентов - средней тяжести. Лаборатория ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» должно провести необходимые исследования для подтверждения диагноза лабораторно. Что именно стало причиной заболевания, пока неизвестно.

В 2019 году на Черниговщине произошло около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.

*** Ботулизм – это пищевое отравление, обусловленная потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, реже - овощи. Потенциально опасными являются все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились ненадлежащим образом. Даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности, внешним видом и вкусом, могут быть зараженными: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, потому микроорганизм, что вызывает болезнь, не портит продукты.