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На Львовщине мужчина попал в реанимацию из-за переохлаждения

12:41, 31 декабря 2019
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Мужчине поставили диагноз "общее переохлаждение" / фото pixabay.com

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Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"31 декабря около 02:00 в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ поступил житель с. Орив Сколевского района 1964 года рождения с диагнозом: "общее переохлаждение", - говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства устанавливаются.

Ранее врачи предупредили, что ношение укороченных брюк в холодное время года может стать причиной развития серьезных заболеваний.

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Теги: #холод#реанимацияпогода во Львове