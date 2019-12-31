На Львовщине мужчина попал в реанимацию из-за переохлаждения
12:41, 31 декабря 2019Страна
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Мужчина поступил в больницу ночью.
Мужчине поставили диагноз "общее переохлаждение" / фото pixabay.com
В Львовской области местного жителя госпитализировали из-за переохлаждения.
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Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
"31 декабря около 02:00 в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ поступил житель с. Орив Сколевского района 1964 года рождения с диагнозом: "общее переохлаждение", - говорится в сообщении.
Сейчас все обстоятельства устанавливаются.
Ранее врачи предупредили, что ношение укороченных брюк в холодное время года может стать причиной развития серьезных заболеваний.
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