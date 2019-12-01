День борьбы со СПИДом: где сделать бесплатный тест

День борьбы со СПИДом был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, посвященный проблемам ВИЧ-положительных людей.

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День борьбы со СПИДом был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. Каждый год эту дату отмечают под определенной темой.

Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом 2019: «Сообщества добиваются перемен». Таким образом организаторы подчеркивают ключевую роль, которую играли и продолжают играть сообщества в противодействии СПИДу на международном, общенациональном и локальном уровнях.

Где сделать тест на ВИЧ

В Министерстве здравоохранения напоминают, что сделать тест на ВИЧ можно в любой день, обратившись к семейному врачу, терапевту или педиатру. Тесты также делают в пунктах тестирования, ближайший можно найти на карте.

Кроме того, сегодня, в день борьбы со СПИДом, все желающие будут иметь возможность сделать анонимный и бесплатный тест в специальных дополнительных пунктах на базе сети гипермаркетов. Тестирование будет проходить в 9 городах Украины.

Сделать тест на ВИЧ в Киеве сегодня можно по следующим адресам.

ул. Большая Окружная, 4 (Киево-Святошинский район, Петропавловская Борщаговка), Время работы: 11:00-14:00

просп. Степана Бандеры, 15 А, Время работы: 11:00-14:00

ул. Берковецкая, 6, ТРЦ «Lavina Mall», Время работы: 11:00-14:00

Минздрав предоставляет информацию об адресах тестирования во Львове, Одессе, Днепре, Черновцах, Кривом Роге, Запорожье, Житомире и Харькове.