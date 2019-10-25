Много воды, фрукты и влажная уборка: как уберечься от киевского смога (видео)

На период задымления в столице стоит немного изменить свои ежедневные привычки.

В Киеве который день смог, опасный для здоровья жителей столицы. Чтобы минимизировать влияние вредоносного тумана на самочувствие, следует придерживаться простых советов.

Во-первых, как можно чаще делать влажную уборку в помещении, где вы находитесь. Пить больше воды, есть свежие овощи и фрукты, а также обратиться к врачу, если у вас астма или аллергия.

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Влажность воздуха в помещении, где вы находитесь большую часть дня, должна составлять 40-60%, поэтому целесообразно использовать увлажнитель. Также в период смога в Киеве стоит тщательнее следить за питанием. Здоровая пища будет способствовать тому, что токсины не смогут накапливаться.

Для тех, кто занимается спортом, следует перенести тренировку за город, на природу. Не лишним будет одевать головные уборы, чтобы защитить голову, и медицинскую маску для фильтрации воздуха, как это делают жители задымленных мегаполисов Японии и Китая. Менять такую маску нужно раз в 3 часа.