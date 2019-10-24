В Украине дополнительно измерят уровень загрязнения воздуха

Минэкоэнерго проведет измерения с независимыми лабораториями, чтобы еще раз проверить достоверность данных.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с независимыми лабораториями проведет измерение загрязнения воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Отмечается, что соответствующее решение приняли на экстренном совещании между министром, представителями Гидрометцентра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной геофизической обсерватории.

По данным Гидрометцентра, концентрация оксида углерода в период с 15 по 21 октября 2019 года в воздухе большинства городов Украины оставались в своих привычных параметрах, то есть в тех значениях, которые для них свойственны.

"Но это не значит что воздух в украинских городах чистый. Преимущественно источником загрязняющих веществ в городах является автомобильный транспорт, в больших промышленных городах выбросы предприятий", – отметили в Минэкоэнерго.

На экстренном совещании, подчеркнули в министерстве, решили привести украинские показатели к европейскому формату, чтобы иметь возможность сравнивать качество воздуха в Украине и других странах.

"Чтобы еще раз проверить достоверность данных, министерство решило провести совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями. Результаты измерений мы сообщим", - пообещали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, октябрь принес в Киев не только бабье лето, а осенний смог. Уже несколько дней в столице фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха. Жители столицы выкладывают в соцсети видео и фото затянутого туманом города.

В КГГА отмечают – над Киевом не задымленность, а так называемая "температурная инверсия". Днем воздух прогревается, ночью он холодный, и при условии 100% влажности имеем туман. Также жители частных секторов жгут листья и мусор, что тоже влияет на состояние воздуха.

В случаях задымленности советуют не выходить на улицу и держать окна закрытыми. С первыми морозами ситуация улучшится.