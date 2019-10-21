На Закарпатье у студента-медика диагностировали дифтерию

В настоящее время обследованы 121 студент и 2 человека, контактировавшие с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторного исследования.

В Закарпатской области у студента 5-го курса медицинского факультета Ужгородского национального университета диагностировали дифтерию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации Елизавета Биров.

По ее словам, 17 октября в Закарпатскую областную инфекционную больницу поступил студент 5-го курса медицинского факультета № 2 Ужгородского национального университета, иностранный гражданин.

«При обследовании у этого пациента были высеяны бактерии дифтерии, нетоксичный штамм. Больной жаловался на повышение температуры, боль в горле, мышечную боль», - рассказала она.

Врач-эпидемиолог государственного учреждения «Закарпатский областной лабораторный Центр Минздрава Украины» Любовь Данич сообщила, что, по словам студента, он заболел 8 октября, обратился в учреждение здравоохранения 11 октября. Врач учреждения настояли на детальном обследовании, результаты которого поступили 17 октября. В тот же день вечером больной был госпитализирован.

На следующий день больного повторно обследовала комиссия врачей и окончательно подтвердила диагноз.

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Директор областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк сообщил, что в настоящее время больной находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Его проконсультировали все специалисты - ЛОР, кардиолог, невролог - патологических изменений не выявлено.

Поляк также отметил, что госпитализированному не была показана противотоксичная сыворотка, поскольку его состояние не тяжелое.

«В настоящее время у нас есть 8 доз противодифтерийной сыворотки», - сказал директор инфекционной больницы и заверил, что в настоящее время вакцин от дифтерии в Закарпатской области достаточно.

Как говорилось на брифинге, также был определен круг лиц, которые могли контактировать со студентом и инфицироваться. По состоянию на 21 октября уже обследованы 121 студент и 2 контактных лица, у 44 человек взяты материалы для проведения лабораторного исследования.

Кроме того, по поводу зафиксированного в настоящее время случая Данич уточнила, что в последний раз случаи дифтерии в области были зафиксированы в 2011 году.

По ее информации, в целом по Украине дифтерию фиксируют ежегодно, в этом году уже выявлено два случая - в Луганской и Хмельницкой областях. В прошлом году было зафиксировано 10 случаев, среди них три - у детей.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, которое характеризуется местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Дифтерия передается воздушно-капельным путем, факторами передачи могут быть предметы быта (посуда, игрушки). Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда несовместимые с жизнью. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.