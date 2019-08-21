Роботизированные аптеки отчаянно косят цены

С 1 августа по 30 сентября будет действовать уникальное предложение, в рамках которого каждый желающий сможет приобрести нужные товары по сниженным ценам.

Когда кто-то признается, что экономит на покупках в аптеке, люди думают: имеется в виду отказ от лекарственных средств и других товаров. Но дело не в этом. От экономии в роботизированных аптеках не страдает ни количество, ни качество покупок.

Секрет в том, что фармбренды «Аптека Копейка», «Благодия» и «Аптека АНЦ» вводят скидку до 25%. Эта уникальное предложение позволяет хранить деньги в кошельке, не отказывая себе в важных покупках.

Всеукраинская акция «Косимо ціни» помогает роботизированным аптекам выразить любовь и уважение к клиентам. Она длится с 01 августа по 30 сентября, чтобы каждый желающий успел приобрести нужные товары по сниженным ценам.

Роботизированные аптеки ассоциируются с нововведениями в поиске нужных товаров на полке и их доставке провизору. Вместо человека эти операции выполняет робот-помощник PharmBot. Техника не может плохо услышать название препарата или ошибиться с количеством упаковок. PharmBot выдает нужные товары за 7 секунд, и посетитель экономит личное время.

Но любовь к покупателю проявляется не только в этом. Только представьте: любимые товары могут иметь скидку на четверть цены! А еще это фантастическое предложение действует на территории всей Украины в течение двух месяцев. Узнать детали можно у провизора.

Для тех, кто постоянно в делах, роботизированные аптеки предлагают заказать нужные товары с мобильного, а затем получить их в точке продажи. Так вы быстрее сделаете нужные покупки и сохраните время на что-то важное.

Напоминаем, роботизированные аптеки «Аптека Копейка», «Благодия» и «Аптека АНЦ» вводят сезон скидок на два месяца. Всеукраинская акция «Косим цены» действует с 01.08.2019 по 30.09.2019. Она охватывает территорию всей Украины и предлагает скидки на различные товары.

* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать в провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%. Акция действует с 01.08.2019 по 30.09.2019 года на территории всей Украины.