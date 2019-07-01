Супрун объяснила, как правильно бороться с целлюлитом

Одной из причин целлюлита является локальная ишемия жировой ткани, то есть нехватка крово- и лимфоснабжения.

Большинство косметических средств в борьбе с целлюлитом малоэффективны, а процедуры необходимо делать постоянно. И целлюлит — это не болезнь и не порок, а довольно привычное для мужчин и женщин физиологическое явление.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, целлюлитом сейчас называют видимые проявления жировой ткани, когда кожа по виду напоминает цедру апельсина. Он появляется, потому что каркас соединительной ткани в коже слишком слаб, а объем жировой ткани великоват.

У мужчин соединительная ткань в коже напоминает сетку, а у женщин полоски. Сетка лучше выдерживает давление жировой ткани. Также с возрастом в коже образуется меньше коллагена — молекул, которые обеспечивают упругость и эластичность кожи. Поэтому полоски начинают держать жировую ткань еще хуже.

"В пределах нашего тела жировые клетки по-разному запасают и отдают жир. На бедрах и ногах преобладают альфа-адреналовые рецепторы. Когда на них действует адреналин, они откладывают жир. Зато на лице или в жировых тканях молочных желез преобладают бета-рецепторы. Именно там большинство женщин теряет жир прежде всего. Итак, бедра и ягодицы, можно сказать, обречены на рост", - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Еще одной причиной целлюлита является локальная ишемия жировой ткани, то есть нехватка крово- и лимфоснабжения. По мере прогрессирования целлюлита меняется состояние соединительной ткани вокруг жировых клеток — так дольки становятся более заметными или ощутимыми на ощупь. А в сосудах изменяется проводимость и возникает хроническое воспаление.

"Поэтому, с одной стороны целлюлит — это вполне физиологично. С другой стороны, если он сопровождает избыточный вес, и является следствием малоподвижного образа жизни, нездорового рациона или неправильно подобранной одежды, то следует принять меры. Не ради “красоты”, а ради здоровья", - отметила Супрун.

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Когда мы едим много углеводов, особенно сладостей, и потребляем алкоголь, возникает так называемая гиперинсулинемия — состояние, когда уровень гормона инсулина часто повышается. Впоследствии это может привести к диабету 2-го типа. Он также усиливает и проявления целлюлита.

Недостаток физических нагрузок проявляется и как набор веса, и как вторичная ишемия жировой ткани. Подкожному жиру не хватает кровоснабжения, и целлюлит усиливается.

"Высокие дозы эстрогенов, которые выделяются у женщин во время беременности, к примеру, и тех, что поступают извне в виде гормональной терапии или контрацептивов — также усиливают проявления целлюлита", - добавила и.о. главы Минздрава.

Что же делать, чтобы уменьшить проявления целлюлита?

Есть процедуры, которые считаются эффективными, хотя их эффект временный. Это лимфодренаж и массаж, постановка банок (это усиливает циркуляцию лимфы и крови), хирургическое вмешательство в структуру соединительной ткани, лазерная коррекция структуры жировой ткани.

А это можно делать ежедневно самостоятельно:

▪ Не носите белье, которое стягивает и “корректирует” фигуру, тесные колготки, леггинсы и брюки. Чем больше и продолжительнее сжатия, тем хуже циркуляция лимфы и крови, меньше поставка кислорода в жировую ткань и кожу, и меньше образование коллагена.

▪ Делайте силовые упражнения. Глубокие приседания с весом и отжиманиями ногами лежа помогут сформировать мышечный рельеф, что будет поддерживать жировую ткань.

▪ Больше двигайтесь и старайтесь не сидеть или стоять длительное время. Сидение и стояние связаны не только с целлюлитом, но и с более опасными состояниями, как варикозное расширение вен и ожирение.

▪ Киньте курить. Курение также создает вклад в ишемию, то есть недостаток кровоснабжения конечностей и жировой ткани.

▪ Следите за рационом и поддерживайте здоровый вес. Так, даже при нормальном индексе массы тела (ниже 25) целлюлит вполне возможен. Но вероятно, его проявления будут значительно менее заметны.

▪ Устраните из рациона источники ксеноэстрогенов. Это соединения, которые поступают из пищи или пластика, имитируют действие собственных гормонов. Ксеноэстрогены в молоке коров, которых доили во время беременности, в некоторых консервантах, которые предотвращают прогоркание жиров в печенье и других готовых продуктах, красных морепродуктах (которые имеют яркий красный окрас, потому что их обработали, чтобы не терялся цвет) и сои.

▪ Выбирайте кремы с ретиноидами — и для попы, и для лица. Именно ретиноиды способствуют образованию коллагена и поддержанию подкожной соединительной ткани в адекватном состоянии. Другим компонентом, который может поступать в кожу извне и действовать, витамин С. Это кофактор синтеза коллагена и защитник от свободнорадикальных процессов, происходящих в ткани, которой не хватает кислорода (есть излишек). Витамина С много в ягодах — делайте из них маски.

▪ Используйте кофейную гущу для ухода за кожей. В ней содержится кофеин — одно из веществ, которое входит в состав противоцеллюлитных кремов. Кофейный пилинг хорошо стимулирует кровообращение в коже, а это также нужно для уменьшения проявлений целлюлита.

"И напоследок. Не переживайте из-за целлюлита, потому что это не болезнь. Переживать вообще вредно, потому что это повышает уровень кортизола, нарушает сон и тем самым ослабляет иммунитет и способствует набору веса. Но это не означает, что любой вес является здоровым и себя следует безоговорочно принимать как есть. Любовь к себе означает заботу", - подытожила Супрун.