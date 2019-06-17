Эксперты дали пять советов, как уснуть в жару

Чтобы заснуть без проблем, важна циркуляция воздуха. Чем более просторная комната и спальное место, тем лучше.

Летом из-за перепадов температуры и жару даже вечером бывает крайне трудно заснуть. А от того вы просыпаетесь утром усталыми и разбитыми.

Эксперты поделились полезными советами о том, как облегчить жаркую летнюю ночь и заснуть без проблем, пишет "Здоровье 24", ссылаясь на PureWow.

1. Принимайте душ

Примите прохладный душ непосредственно перед тем, как ложиться спать. Так вы снизите температуру тела и заснете более комфортно.

2. Подушка – это важно

Летом отдайте предпочтение подушкам с гречневой шелухой. Такая подушка способствует лучшей вентиляции воздуха. В дополнение к своим охлаждающих свойств, гречневые подушки принимают анатомическую форму головы человека и позволяют мышцам шеи и спины расслабиться. Кроме того, выберите шелковую наволочку.

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Шелк является естественным регулятором температуры, поэтому, когда подушка покрыта шелковой наволочкой, кожа головы и лица "дышит", а жара переносится легче.

3. Измените постель

Летом выбирайте постельное белье с меньшим количеством нитей. Чем меньше плотность ткани постельного белья, тем легче заснуть в разгар лета. Чем меньше нитей, тем лучше воздухопроницаемость тканей.

4. Засыпайте в одиночку

Когда рядом засыпает жена/ муж/дети или даже ваш любимый котик – это дополнительная температура. Чтобы заснуть без проблем, важна циркуляция воздуха. Чем более просторная комната и спальное место, тем лучше.

5. Зашторьте окна

Как только выходите на работу или по делам – зашторьте окна, чтобы комната не нагревалась в течение дня и вы засыпали в более прохладном помещении. А вот после пробуждения – первым делом открывайте шторы. Пусть от солнечных лучей ваш организм получает ценный витамин D, который повышает уровень серотонина и поднимает настроение.

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