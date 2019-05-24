Дети возрастом до года умерли 22 и 23 мая.

В городе Килия Одесской области за два дня умерли два младенца.

Как сообщили УНИАН в Килийской районной государственной администрации, ЧП обсуждалось на совещании при главе указанной РГА Натальи Пьятун.

В частности, дети, возрастом до года, умерли 22 и 23 мая.

«Сегодня провели совещание, изучали негативные тенденции среди коллегиального становления между учреждениями здравоохранения в Килийском районе и Килийский ОТГ. Запланировали проведение совместных совещаний, в том числе медицинских, с целью оперативного контроля и оказания медицинской помощи населению», - сообщили в администрации.

Отмечается, что за текущий год в районе зафиксировано уже три смерти детей в возрасте до года.

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«Диагноз в двух случаях - внезапная смерть грудного ребенка, и один случай - врожденная гидроцефалия, атрофия головного мозга Q 04. В одном случае ребенок умер от асфиксии», - добавили в администрации.

По словам главы Килийской ОТГ Павла Бойченко, в одном из двух последних случаев причиной смерти может быть небрежность родителей.

Завтра совместно с чиновниками РГА и службой по делам детей Килийского ОТГ проведут совещание, на котором обсудят меры по усилению контроля за выполнением родителями обязанностей по уходу за детьми. Также планируется ряд дополнительных мер в отношении родителей из группы риска.

Также отдельно будет изучен вопрос работы семейных врачей и в целом семейной медицины и выполнения специалистами их обязанностей.

Как сообщал УНИАН, в январе в селе Трудовое Килийского района внезапно умерла годовалая девочка.