В отпуск - с аптечкой: какие препараты нужно взять с собой

Узнайте, как собрать аптечку на отдых.

Чтобы предстоящий отпуск ничто не омрачало, среди необходимых вещей в багаже оставьте место для компактной аптечки.

Собирая набор лекарств, выбирайте мини-упаковки. Лекарства в компактных упаковках не займут много места в чемодане, пишет Сегодня Lifestyle.

Какие же препараты необходимо взять с собой?

Средства от простуды: например, капли в нос. Если вы едете в страну с сухим воздухом, то лучше запастись каплями, содержащими морскую воду или эфирные масла (они не сушат носовую оболочку). Возьмите также леденцы от кашля и средства от температуры. Последние помогут снять жар не только при простуде, но и в случае перегрева на солнце.

Обезболивающие средства: при головных болях, как правило, помогают цитрамон, спазмалгон, а при спазмах на помощь придет таблетка но-шпы.

Читайте такжеКровососы ждут нас повсюду: врач предупредил о начале сезона охоты клещей на людей

Лекарства от расстройства: желудок и кишечник остро реагируют на смену пищи и климата. Для таких неприятных случаев при себе нужно иметь противодиарейные средства, ферменты, помогающие пищеварению, а в случае отравления поможет активированный уголь.

Против аллергии. Даже если в семье нет аллергиков, антигистаминные препараты нужно брать обязательно. Предугадать реакцию иммунной системы на новые условия практически невозможно, поэтому лучше быть наготове.

Защита кожи: крем с высокой степенью защиты от ультрафиолета; увлажняющий крем на случай, если вы сгорите; антисептики, если случатся укусы или раны.

Успокоительные: если собираетесь лететь на самолете, возьмите с собой успокоительные и расслабляющие средства (например, корвалол, валерьянку).

От укачивания. Если долгие переезды становятся для вас пыткой, обязательно возьмите с собой средства от укачивания. Они пригодятся и на случай морских путешествий или круизов.

Кроме таблеток, у вас должны быть с собой такие вещи, как пластырь, бинты, перекись водорода, йод или хлоргексидин. Если у вас иногда случаются боли в сердце, в суставах, у вас гастрит или аллергия, обязательно берите с собой проверенные лекарства – как правило, хронические болезни при смене климата обостряются.