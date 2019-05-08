Супрун посоветовала, чем можно заменить лук

Чтобы блюда были более ароматными, лук можно заменить специями или зеленью.

Аномально дорогой лук можно заменить другими не менее полезными, сытными и дешевыми продуктами.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, репчатый лук содержит мало витаминов и минералов. Более полезный - зеленый лук и порей. Они содержат много кемпферола – полезного для здоровья сосудов вещества, которое сейчас активно исследуют в связи с потенциальными противоопухолевыми свойствами. Кемпферола много в фасоли, молодых бобах, вине, малине, специи гвоздике и черном чае.

В порее и зеленом луке много витаминов А, К, В6 и магния. Так же как и в крапиве, поэтому ее можно добавлять в зеленый борщ или рис.

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Чтобы получить пребиотики, которые есть у лука, можно употреблять сельдерей или пастернак, овсяную и перловую кашу или яблоки.

По словам Супрун, лук полезен для печени. Он снижает уровень сахара в крови, помогает нормализовать баланс липопротеинов и уменьшает воспаление. Но только в случае сочетания со здоровым сбалансированным рационом. Сопоставимыми и не такими антисоциальными продуктами могут быть укроп, корица, имбирь, кинза и семена кориандра.

Чтобы блюда были более ароматными, лук можно заменить специями или зеленью. Можно также пожарить редиску, поскольку в ней также много серосодержащих соединений, которые придают сладкой горечи и аромата.

И.о. главы Минздрава предупреждает, что жарить лук до золотистой корочки может даже навредить здоровью.

"Жарка продуктов до золотистой корочки называются реакция Майяра. Тогда сахара реагируют с белками и происходит карамелизация. Когда крахмал распадается от нагревания до сахаров, а сахара образуют мальтол и фуран, коричневые соединения с карамельным и ореховым вкусом. И тут "зрада" — продукты реакции Майяра вредны для здоровья и вовлеченные в развитие диабета, сердечно-сосудистых болезней и нарушения работы почек", – отметила она.

"И напоследок. Если вы все-таки будете покупать лук — употребляйте его только как часть сбалансированного питания, а не для лечения болезней. Сейчас авторитетных доказательств, что лук имеет исключительные лечебные свойства, не существует", - подытожила Супрун.

Как сообщал УНИАН, в Украине резко подскочили цены на овощи, в частности лук, капусту, морковь и картофель. Больше всего подорожал лук, теперь килограмм стоит более 40 гривен. Цена выросла не только на готовую продукцию, но и на саженцы.