Цены на лук в странах Азии выросли втрое в течение недели

Эксперты прогнозируют, что цены на лук в Евросоюзе в ближайшее время будут только расти.

Цены на лук в странах Центральной Азии резко выросли из-за увеличения уровня спроса на продукцию из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также стран Евросоюза.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

"При этом на рынке этих стран присутствует как лук урожая прошлого года, так и ранний лук, сбор которого продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю цены на лук нового урожая в Таджикистане выросли более чем втрое - с 80 долларов за тонну до 260 долларов.

В Узбекистане цены на лук урожая 2019 года выросли за неделю по 100-150 долларов за тонну до 300 долларов.

Ажиотажный спрос подогревается резким скачком цен на лук в Украине за неделю на 410 долларов за тонну - до 1,2 тысячи долларов за тонну.

Теперь украинским импортерам лука и овощей приходится конкурировать за центральноазиатский лук не только с Польшей, но и с Германией, Нидерландами, Австрией, Чехией и другими странами.

Эксперты прогнозируют, что цены на лук в Евросоюзе в ближайшее время будут только расти, потому что дефицит продукции на рынке постоянно оказывается больше, чем кто-либо мог ожидать.