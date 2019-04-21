Супрун: нервные клетки восстанавливаются

По словам главы Минздрава, стресс на самом деле не убивает нейроны.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрушила очередной медицинский миф. По ее словам, нейроны головного мозга могут восстанавливаться.

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«Часто говорят: “не нервничай, нервные клетки не восстанавливаются”. А что если мы уже потратили множество нейронов (нервных клеток), хотя бы за последние бурные недели? На самом деле все не так катастрофично. Да, нейроны погибают. Но потом рождаются новые», – отметила она в Facebook.

Руководитель Минздрава рассказала, что нейроны гибнут и рождаются в течение всей человеческой жизни, хотя и с разной интенсивностью. Самый интенсивный нейрогенез (образование новых нейронов) наблюдается у людей в детстве.

«При этом нейроны гибнут в первую очередь не из-за стресса, а из-за неправильного питания, алкоголя, выхлопных газов, недостатка движения, и даже учебы и общения», – подчеркнула она.

Супрун уверяет – пока мозг жив, он постоянно строит нейронные сети. Поэтому задача человека – поддерживать здоровье мозга, чтобы ему было легче это делать.

«Лучшей профилактикой болезни Альцгеймера или других форм деменции является не жизнь в собственной скорлупе, где нет ни стрессов, ни радостей, а активная социальная, интеллектуальная и физическая жизнь, в которой есть свои вызовы и даже стресс», – указала она.

По словам Супрун, стресс на самом деле не убивает нейроны, хотя может вызвать временное уменьшение объема мозга.

«В это можно поверить — ведь нервная и гормональная реакция на стресс это эволюционное приспособление. Реакция на стресс помогает нам переживать трудные времена, приспосабливаться, мобилизоваться и быстро учиться, а не убивает», – подчеркнула глава Минздрава.

«В мозгу всю жизнь происходят перестройки нейронных сетей, появление и гибель нейронов, и нам необходима стимуляция разнообразными факторами, чтобы поддерживать здоровую работу мозга. Занимайтесь спортом, питайтесь правильно и живите активной социальной жизнью. Прийти на избирательный участок и отдать свой голос также считается», – подытожила Супрун.

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