Супрун: нервные клетки восстанавливаются
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрушила очередной медицинский миф. По ее словам, нейроны головного мозга могут восстанавливаться.
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«Часто говорят: “не нервничай, нервные клетки не восстанавливаются”. А что если мы уже потратили множество нейронов (нервных клеток), хотя бы за последние бурные недели? На самом деле все не так катастрофично. Да, нейроны погибают. Но потом рождаются новые», – отметила она в Facebook.
Руководитель Минздрава рассказала, что нейроны гибнут и рождаются в течение всей человеческой жизни, хотя и с разной интенсивностью. Самый интенсивный нейрогенез (образование новых нейронов) наблюдается у людей в детстве.
«При этом нейроны гибнут в первую очередь не из-за стресса, а из-за неправильного питания, алкоголя, выхлопных газов, недостатка движения, и даже учебы и общения», – подчеркнула она.
Супрун уверяет – пока мозг жив, он постоянно строит нейронные сети. Поэтому задача человека – поддерживать здоровье мозга, чтобы ему было легче это делать.
«Лучшей профилактикой болезни Альцгеймера или других форм деменции является не жизнь в собственной скорлупе, где нет ни стрессов, ни радостей, а активная социальная, интеллектуальная и физическая жизнь, в которой есть свои вызовы и даже стресс», – указала она.
По словам Супрун, стресс на самом деле не убивает нейроны, хотя может вызвать временное уменьшение объема мозга.
«В это можно поверить — ведь нервная и гормональная реакция на стресс это эволюционное приспособление. Реакция на стресс помогает нам переживать трудные времена, приспосабливаться, мобилизоваться и быстро учиться, а не убивает», – подчеркнула глава Минздрава.
«В мозгу всю жизнь происходят перестройки нейронных сетей, появление и гибель нейронов, и нам необходима стимуляция разнообразными факторами, чтобы поддерживать здоровую работу мозга. Занимайтесь спортом, питайтесь правильно и живите активной социальной жизнью. Прийти на избирательный участок и отдать свой голос также считается», – подытожила Супрун.
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