Магнитные бури в апреле: когда обрушатся на Землю, как защититься

В дни магнитных бурь не стоит задерживаться на работе, необходимо высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом.

Магнитная буря в Украине ожидается ближе к середине этого месяца - 12 апреля. Но возможны на протяжении апреля и геомагнитные колебания, которые повлияют на самочувствие людей.

Магнитные бури в апреле: когда

Согласно прогнозу, 12 апреля ожидается геомагнитное колебание, близкое по силе к магнитной буре класса G1. Также эксперты говорят, что 7, 16, 18 и 22 и 25 апреля возможны незначительные колебания.

Как защититься от магнитных бурь

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

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Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой.

Также врачи советуют употреблять больше витамина С. Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды.

Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.