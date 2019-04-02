Магнитные бури в апреле: когда обрушатся на Землю, как защититься

16:40, 02 апреля 2019
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Магнитные бури снова обрушаться на Землю / фото flickr.com/photos/nasamarshall

Магнитная буря в Украине ожидается ближе к середине этого месяца - 12 апреля. Но возможны на протяжении апреля и геомагнитные колебания, которые повлияют на самочувствие людей. 

Магнитные бури в апреле: когда

Согласно прогнозу, 12 апреля ожидается геомагнитное колебание, близкое по силе к магнитной буре класса G1. Также эксперты говорят, что 7, 16, 18 и 22 и 25 апреля возможны незначительные колебания. 

Пик магнитных бурь - 12 апреля / фото tesis.lebedev.ru

Как защититься от магнитных бурь 

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

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Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой.

Также врачи советуют употреблять больше витамина С. Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды.

Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.

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Теги: #апрель#магнитные бури