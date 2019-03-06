В Украине резко возросло число жертв гриппа

Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

За прошедшую неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Украине от гриппа умерли четыре человека.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины. "За отчетную неделю зарегистрированы четыре летальных исхода в результате гриппа, в том числе один ребенок в возрасте до двух лет, что подтверждено методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала эпидемического сезона грипп унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение 9-й недели 2019 года зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.