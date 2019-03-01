Супрун объяснила, можно ли повредить колени во время бега

Умеренная и регулярная физическая активность, в том числе и бег, имеет защитный эффект для суставов, говорит Супрун.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун опровергла миф о стирании колен. По ее словам, на самом деле они не стираются, а физическая активность, в том числе бег, наоборот улучшает состояние суставов.

Из-за специфики бега часто кажется, что этот вид физической активности может быть разрушительным для коленей, особенно для людей, которые бегают длинные дистанции регулярно, пишет она на своей странице в Facebook.

Впрочем, исследования говорят иначе:

1. Выявлено, что распространенность остеоартрита у марафонцев была в 2 раза ниже в сравнении с людьми, которые не бегали.

2. Ученые не обнаружили увеличения выраженности коленного остеоартрита у бегунов на длинные дистанции в сравнении с контрольной группой, которая не занималась бегом. Исследования проводили в течение 8 лет.

3. С помощью МРТ также пытались зафиксировать изменения в тазобедренных и коленных суставах полупрофессиональных бегунов и бегунов-любителей — до марафона и через 24 и 48 часов после. Никаких изменений ни в хрящах, ни в костях, образующих суставы, обнаружено не было.

"Более того, умеренная и регулярная физическая активность, в том числе и бег, имеет защитный эффект для суставов. Систематический обзор показал, что у бегунов-любителей коленный остеоартрит развивался в 3 раза реже, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни. При этом чрезмерные нагрузки, которые имеют элитные профессиональные марафонцы, все-таки увеличивают вероятность его возникновения", - пояснила Супрун.

Также она подчеркнула: если сравнить людей, которые ведут сидячий образ жизни и бегунов, то люди, которые сидят, имеют более высокие риски нарушения хряща. В одном из исследований сравнивали состояние хрящей коленных суставов у бегунов-новичков и людей, сидящих сверх меры. И всего за 10 недель занятий бегом в группе бегунов были замечены положительные изменения в структуре хрящей — а именно увеличение содержания гликозаминогликанов — одного из основных структурных компонентов матрикса хряща.

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"То есть постепенное увеличение уровня беговой нагрузки приводит к полезным адаптивным изменениям коленных хрящей и имеет хондропротективный эффект. Зачем тогда так много сидеть? Можно же повредить колени", - добавила и.о. главы Минздрава.

Она заявила, что не стоит прекращать бегать или заниматься физической активностью, если у вас остеоартрит.

По словам Супрун, бегуны могут чувствовать боль в коленях, не связанную с остеоартритом. В большинстве случаев это проявление повреждений от часто повторяющихся однообразных движений. Самые распространенные из них — это пателлофеморальный болевой синдром ("колено бегуна") и синдром илиотибиального тракта. Тогда боль возникает в передней и наружной частях колена соответственно.

Основные причины возникновения этих синдромов — погрешности в тренировочном процессе (слишком резкое увеличение объема, интенсивности тренировок), слабость определенных мышц бедра, особенности техники бега и биомеханики движения, длительный бег в холмистой местности и пренебрежение разминкой перед бегом.

"Для большинства людей будет достаточно 30 минут бега в умеренном темпе 5 раз в неделю. Такое количество пробежек уже перекрывает рекомендованную норму аэробных нагрузок в неделю. Если придерживаться этого режима, риск повреждений опорно-двигательного аппарата минимальный, а польза для здоровья будет очень большой", - подытожила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Ранее Супрун объясняла, что межпозвонковые диски у человека очень крепко связаны с позвоночником, поэтому не могут вылететь или сместиться.