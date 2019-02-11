Стало известно, сколько украинцы потратили на лекарства в прошлом году (видео)

Средняя цена одного лекарственного средства составляет 69,5 гривни.

Украинцы потратили на лекарства в прошлом году 69,5 миллиарда гривень.

Это почти 1 миллиард упаковок. За год эти расходы увеличились на четверть, говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

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Средняя цена одного лечебного средства составила 69 с половиной гривень, что на 20% больше, чем в 2017 году. На импортные лекарства украинцы потратили более 55 миллиардов, на отечественные – почти 29 миллиардов.

За год спрос на рецептурные лекарства вырос на 21%, а на безрецептурные - упал на 5%.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января можно возвращать лекарства в аптеки. Так, потребитель может в течение установленного гарантийного срока потребовать от продавца (аптечного учреждения) возврата уплаченной за товар денежной суммы или замены товара на такой же товар или на аналогичный из числа имеющихся у продавца (аптечного заведения).