Стало известно, сколько украинцы потратили на лекарства в прошлом году (видео)
Украинцы потратили на лекарства в прошлом году 69,5 миллиарда гривень.
Это почти 1 миллиард упаковок. За год эти расходы увеличились на четверть, говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".
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Средняя цена одного лечебного средства составила 69 с половиной гривень, что на 20% больше, чем в 2017 году. На импортные лекарства украинцы потратили более 55 миллиардов, на отечественные – почти 29 миллиардов.
За год спрос на рецептурные лекарства вырос на 21%, а на безрецептурные - упал на 5%.
Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января можно возвращать лекарства в аптеки. Так, потребитель может в течение установленного гарантийного срока потребовать от продавца (аптечного учреждения) возврата уплаченной за товар денежной суммы или замены товара на такой же товар или на аналогичный из числа имеющихся у продавца (аптечного заведения).